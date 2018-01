Tamsweg: Unbekannter räumte Opferstock in Kirche leer

Ein noch Unbekannter brach zwischen Freitag und Montag den Opferstock in der Tamsweger Pfarrkirche auf. Er stahl daraus einen geringen Bargeldbetrag.

Erst vor kurzem hatte die Polizei einem österreichweit aktivem Opferstockdieb das Handwerk legen können: Ein 57-Jähriger Slowake konnte am 14. Jänner in Eggersdorf bei Graz festgenommen werden. Im Bundesland Salzburg soll der Slowake in St. Johann, Altenmarkt und Mittersill sein Unwesen getrieben haben. Insgesamt hat der 57-Jährige laut Polizei sieben vollendete und acht versuchte Diebstähle in Kirchen verübt. Im Auto des Mannes fanden die Ermittler Spezialwerkzeug für Opferstockdiebstähle. Der Mann zeigt sich zu den Vorwürfen komplett geständig. Der 57-Jährige wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht.

(SN)