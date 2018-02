Tamsweg: Zwei Pkw kollidierten auf Murtal Bundesstraße

Ein 17-Jähriger war mit seinem Pkw auf der Schneefahrbahn ins Schleudern geraten.

Am frühen Donnerstagabend kam ein 17-jähriger Einheimischer mit seinem Pkw auf der Murtal Bundesstraße im Ortsgebiet von Tamsweg in Fahrtrichtung St. Michael auf schneebedeckter Fahrbahn ins Schleudern. Dabei geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Pkw eines 28-jährigen Lungauers. Durch den Zusammenprall wurde die 20-jährige Beifahrerin des 28-Jährigen unbestimmten Grades verletzt. Die beiden Lenker blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Alkomattests verliefen negativ.

(SN)