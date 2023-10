Tamsweger Kicker wollen daheim wieder voll anschreiben

Nach zwei Niederlagen in Serie hat die Elf von Trainer Johann Davare gegen Nachzügler Pfarrwerfen den fünften Saisonsieg fest im Visier.

0:1 gegen Bergheim, 0:3 beim ATSV Salzburg. Die letzten beiden Wochen hat sich Tamsweg in der 1. Landesliga sicher anders vorgestellt. "Dabei haben wir gegen Bergheim sehr gut gespielt, gegen den ATSV war es leider nichts", erklärt Tamsweg-Trainer Johann Davare, der mit dem bisherigen Saisonverlauf trotzdem nicht unzufrieden ist: "Wir sind im Mittelfeld der Liga, damit können wir gut leben. Mit ein paar Punkten mehr wäre sogar mehr möglich. Meine Burschen machen ihre Sache sehr gut."

Tamsweg ist gegen Pfarrwerfen Favorit

Bereits am kommenden Samstag wollen die Lungauer den fünften Saisonsieg bejubeln. Im Heimspiel gegen Nachzügler Pfarrwerfen ist die Davare-Elf ganz auf Sieg eingestellt. "Mit einer konzentrierten Leistung sollte das auch möglich sein. Wir haben etwas gutzumachen und werden alles dafür geben, um zu Hause zu gewinnen", erklärt der Trainerfuchs, der die Pongauer am Samstag bei der 1:5-Niederlage gegen Berndorf beobachtet hat. "In der 1. Landesliga hängt viel von der Tagesverfassung ab. Aber wenn wir unser Potenzial abrufen, dann sollten wir gewinnen."

Davare fühlt sich in Tamsweg wohl

Dass die Lungauer nach einem sehr starken Saisonstart zuletzt auf Platz sieben in der Landesliga-Tabelle abgerutscht sind, kommt für Davare nicht ganz überraschend. "Wir haben ein überragendes Frühjahr gespielt und sind dann super gestartet. Körperlich sind wir zwar weiterhin in einem guten Zustand, aber man merkt, dass die Spieler im Kopf schon etwas müde sind", betont der 60-Jährige, der seit rund einem Jahr im Amt ist und sich in Tamsweg pudelwohl fühlt: "Ein sehr gut geführter Verein. Der Vorstand macht eine super Arbeit und die Mannschaft ist charakterlich super und natürlich stimmt auch die Qualität auf dem Platz."