Tamsweger Schüler: "Ich hatte Angst, dass uns die Corona-Zeit trennt"

Muhammed Plabon vom BG Tamsweg ist einer von über 150 aktiven "Start"-Stipendiaten. Es handelt sich dabei um ein Förderprogramm, um engagierte Schüler mit Migrationshintergrund zu verbessern.

Nach einem Jahr Distanzunterricht wechseln die Schulen wieder in den Normalbetrieb. Alles gut? "Nicht ganz, denn gerade jetzt brauchen viele der Schüler gezielte Unterstützung, um am Ball zu bleiben und das Schuljahr erfolgreich abschließen zu können", sagt Elisabeth Ramp von "Start Salzburg". Das Start-Stipendienprogramm hilft dabei. Es bietet eine umfassende Unterstützung für engagierte Jugendliche mit Migrationsgeschichte.

Samstag, 8 Uhr: Start-Stipendiat Muhammed Plabon steht vor der Wohnungstür seiner Nachbarin, um ihren Einkaufszettel abzuholen. Obwohl er als Schüler der 7. Klasse des Gymnasiums Tamsweg in Zeiten von Covid-19 und Distance Learning mit einigen zusätzlichen Herausforderungen konfrontiert ist, nimmt er sich die Zeit, um für die ältere Dame, eine Risikopatientin, den wöchentlichen Einkauf zu erledigen. Das Miteinander und der Zusammenhalt sind dem 18-Jährigen auch in seiner Klasse enorm wichtig: "Die Corona-Zeit trennt uns, dabei ist es wichtig, gemeinsam gegen Probleme und Herausforderungen zu kämpfen. Ich hatte Angst, dass sich durch den Schichtbetrieb in der Klasse Gruppen bilden." Um dem entgegenzuwirken, organisiert er als Klassensprecher Treffen via "Zoom", bei denen sich alle sehen und gemeinsam austauschen können.

"Ehrenamtliches Engagement ist eine der Anforderungen an künftige Start-Stipendiaten, denn die Auswahl erfolgt nicht nur nach schulischen Leistungen. Zumindest von einem Elternteil soll Deutsch nicht die Muttersprache sein und die wirtschaftliche Situation der Eltern wird natürlich ebenso berücksichtigt", sagt Elisabeth Ramp.

Muhammed Plabons Ziel für die Zukunft ist es, im nächsten Schuljahr die Matura zu bestehen und danach in Graz Architektur zu studieren, um sich danach eventuell selbstständig zu machen. Infos zur Selbstständigkeit holt er sich schon jetzt bei von "Start" angebotenen Workshops und Seminaren.