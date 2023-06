Tamswegerin gründete Start-up in der Schule

Die Möbelmarke "Felerfrei" wurde am Holztechnikum Kuchl mit Gold prämiert.

Es gibt bei Möbeln kein "richtig" oder "falsch". Es gibt nur "fad" und "einzigartig". Das ist die Philosophie einer Junior-Company, die der begeisterte Hobbytischler Benedikt Wallner und seine Projektpartnerin Anna Wieland aus Tamsweg am Holztechnikum Kuchl gegründet haben. Der Name des Start-ups spiegelt nicht nur diesen Ansatz wider, er ist auch ein perfider Hingucker: "Felerfrei". Ein Wort, das sich selbst negiert. Ein stummes h, das eben nicht fehlt, weil es bewusst weggelassen wurde.

Das passt auch deshalb so gut, weil Produktentwickler Wallner und Marketingchefin Wieland alles andere als stumm sind. Ihre Produkte versuchen sie frech in Einrichtungshäusern auszustellen, sich selbst bezeichnen sie unbescheiden als "Pioniere der Möbelbranche". Dabei steckt dahinter vor allem der Wunsch nach Nachhaltigkeit und Kreativität: Die Möbel von Felerfrei, in erster Linie ein leicht zusammenbaubares und endlos erweiterbares Regalsystem namens Mark 7, sollen jederzeit zu einem fairen Anteil des Kaufpreises an die Firma zurückverkauft werden können - Hauptsache, sie landen nicht auf dem Sperrmüll.

Anna Wieland: "Die Regalböden werden dann wieder geschliffen, geölt und auf Fehler (mit h!) untersucht, bevor sie wieder in den Verkauf gehen. Wobei eben gilt: Fehler gibt es nicht, höchstens Alleinstellungsmerkmale, die attraktiv in Szene gesetzt werden müssen und das Möbelstück zu etwas Besonderem machen. Eine Herausforderung stellt die nachhaltige Verpackung dar, auch sie soll wiederverwendbar sein." Per Website, Online-Shop und Social Media vermarktet Felerfrei seine Produkte und lässt sich unermüdlich Neues einfallen, etwa ein Regal mit integriertem Soundsystem. "Wichtig beim Start-uppen ist nämlich auch eine andere Philosophie: Es gibt keine blöden Ideen", sind sich die beiden einig.

Auch bei "Jugend innovativ" gab es für "Felerfrei" einen Anerkennungspreis.

Dieser Tage maturiert Anna Wieland aus Tamsweg am Holztechnikum Kuchl: "Wegen meinem Pferd wollte ich eigentlich nicht aus dem Lungau weg. Nach ein paar Schnuppertagen war ich begeistert. Holz interessiert mich seit meiner Kindheit. Es ist ein wunderschöner Werkstoff, der Wärme ausstrahlt - man kann ihn sogar riechen. Auch die Vielfältigkeit in der Weiterverarbeitung ist riesig. Man kann damit alles bauen." Fünf Mädels sind in ihrer Klasse: "Zu Beginn waren es damals im gesamten Holztechnikum knapp 60. Ich habe in Kuchl in jeglicher Hinsicht wertvolle Erfahrungen gesammelt. Die Schüler kommen aus ganz Österreich. Ich möchte auf jeden Fall im Bereich Holz bleiben", sagt die 20-Jährige. Übrigens: Am Samstag findet von 9 bis 15 Uhr ein Tag der offenen Tür in Kuchl statt.