Tamswegs Formtief kommt nicht überraschend

Nach 16 ungeschlagenen Spielen in Serie patzte Tamsweg zuletzt zwei Mal. Akute Personalprobleme bereiten Trainer Johann Davare Sorgen.

Routinier Alexander Lischent (am Ball) und Co. haben zuletzt die Lockerheit verloren.

Mit einem imposanten Erfolgslauf sorgte der Landesligist Tamsweg in den vergangenen Monaten für positive Schlagzeilen: Die Lungauer blieben 16 Spiele in Serie ungeschlagen. Zuletzt kam aber etwas Sand ins Getriebe. Auf die klare Niederlage im Schlager gegen den ASV (1:4) folgte am vergangenen Wochenende ein enttäuschendes Remis gegen Bad Hofgastein (2:2). Für Trainer Johann Davare kommt der Leistungsabfall nicht überraschend: "Wir haben derzeit im Training leider nicht mehr als acht Spieler zur Verfügung. Viele meiner Burschen arbeiten auswärts und können maximal ein Mal trainieren. So können wir unsere Stärke nicht halten."

Besserung ist in den kommenden Wochen keine in Sicht. "Bis Winter wird sich an der Trainingsbeteiligung nichts ändern. Ich mache meinen Burschen aber keinen Vorwurf, die Arbeit geht einfach vor", sagt Davare. In der sechsten Runde wartet am Sonntag auswärts Absteiger Altenmarkt. "Keine leichte Partie, aber mit einer guten Leistung können wir auch dort gewinnen."