Tamswegs Zentrum soll attraktiver werden

Das Land Salzburg fördert die Neugestaltung der Kirchengasse in Tamsweg mit 25.000 Euro.

Am Sonntag übergab Landesrat Josef Schwaiger die entsprechende Förderzusage aus dem Topf der ländlichen Entwicklung an Tamswegs Bürgermeister Georg Gappmayer. Das Ortsbild von Tamsweg wird in mehreren Schritten modernisiert und das Verkehrskonzept wird verbessert. Das Zentrum von Tamsweg soll so attraktiver werden.

Bei der Erstellung des Tamsweger Verkehrskonzeptes wurde ein breit aufgesetzter Bürgerbeteiligungsprozess gestartet. Ein wesentlicher Teil des Verkehrskonzeptes sei die Modernisierung des Ortsbildes und dadurch verbunden auch eine Aufwertung und Belebung des Ortszentrums, auch in wirtschaftlicher Hinsicht, betonte Bürgermeister Gappmayer. Die Flächen vor den Geschäften werden erheblich breiter und können dadurch attraktiver gestaltet werden.



(SN)