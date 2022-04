Tankbetrug im Pongau: 39-Jähriger wurde angezeigt

Der 39-jährige Mann soll am Abend des 7. März ein Autokennzeichen gestohlen haben und beging anschließend Tankbetrug. Er steht auch im Verdacht einen Diebstahl in einer Drogerie begangen zu haben und wird nun angezeigt.

Die Polizei konnte einen 39-jährigen Slowaken ausforschen, der vor etwa einem Monat ein Pkw-Kennzeichen gestohlen und Tankbetrug gegangen haben soll. Laut Polizei soll der Mann am späten Abend des 7. März zuerst ein Kennzeichen von einem Auto in Zell am See gestohlen und danach im Pongau getankt haben - jedoch ohne zu bezahlen.

Der Täter steht im Verdacht, zuvor bereits in einem Drogeriemarkt einen Diebstahl begangen zu haben. Er wurde festgenommen. Als die Polizei das Diebesgut bei ihm sicherstellte, konnte laut Polizei der Zusammenhang zur Urkundenfälschung und Tankbetrug festgestellt werden. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.