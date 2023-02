Schweizer zückte Waffe an der Tankstelle Walserberg

Erst wollte der 38-jährige Schweizer tanken, ohne dafür zu bezahlen. Als ihn die Tankstellenmitarbeiterinnen aufhalten wollten, zückte er plötzlich eine Waffe und bedrohte die Frauen.

Ein 38-jähriger Schweizer wurde Sonntagmittag sowohl von der bayerischen als auch von der Salzburger Polizei angezeigt. Die Liste an Tatbeständen ist lang. Dem Mann wird zur Last gelegt:

Tankbetrug

gefährliche Drohung und Nötigung

tätlicher Angriff auf Polizisten

Widerstand gegen Polizisten

versuchte Körperverletzung

waffenrechtliche Übertretung

Zum Hintergrund: Der 38-jährige Schweizer hat am Sonntagvormittag an der Tankstelle am Walserberg getankt. Er wollte den offenen Betrag in der Höhe von 112,90 Euro bargeldlos bezahlen. Doch beide seiner Bankomatkarten funktionierten nicht. Deshalb schlug ihm eine der Tankstellenmitarbeiterinnen vor, einen nahe gelegenen Bankomaten aufzusuchen. Der Schweizer machte sich auf die Suche nach dem Automaten, schien jedoch nicht erfolgreich gewesen zu sein. Er kam zurück zur Tankstelle, beschimpfte laut Polizeiaussendung die dortigen Mitarbeiterinnen und verließ die Tankstelle, ohne zu bezahlen.

Täuschend echte Waffe kam zum Einsatz

Als sich ihm die beiden Angestellten in den Weg stellten und ihn aufhalten wollten, mit seinem Fahrzeug die Tankstelle zu verlassen, zückte der 38-Jährige plötzlich eine Pistole und richtete sie auf die beiden Frauen. Eine spätere Überprüfung der Polizei ergab, dass es sich um eine Softairwaffe handelte, die einer Faustfeuerwaffe jedoch täuschend ähnlich sieht. Die beiden Tankstellenmitarbeiterinnen wichen zurück, der Mann flüchtete mit seinem Wagen in Richtung Deutschland. Die alarmierte Polizei konnte den Schweizer jedoch bald ausfindig machen und ihn festnehmen. Dabei richtete der Mann seine Waffe auch gegen eine Polizistin. Ein Alkotest bei dem Mann verlief negativ. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.