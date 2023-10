Tankstelle in Salzburg-Liefering überfallen: 19-Jähriger muss fünf Jahre ins Gefängnis

Der junge Mann hat im August eine Jet-Tankstelle in Salzburg überfallen. Dafür wurde er am Dienstag verurteilt - nicht rechtskräftig.

Der Überfall auf die Tankstelle in der Münchner Bundesstraße in Salzburg-Liefering fand am 1. August kurz nach 7 Uhr früh statt.

Am Landesgericht wurde am Dienstag ein 19-jähriger Tschetschene wegen Raubes verurteilt. Der junge Mann hatte am 1. August um sieben Uhr in der Früh die Jet-Tankstelle in der Münchner Bundesstraße in Liefering überfallen. Er drohte dort dem Angestellten mit Schlägen und floh anschließend mit dem Fahrrad in Richtung Autobahn. Eine erste Alarmfahndung der Polizei verlief negativ, die Beamten konnten den amtsbekannten 19-Jährigen aber aufgrund der Täterbeschreibung am Nachmittag in Salzburg-Lehen auf offener Straße festnehmen.

Die erbeutete Summe des einschlägig vorbestraften Mannes: 900 Euro. Die Strafe: fünf Jahre Haft. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.