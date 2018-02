Tankstellen-Angestellte mit Messer bedroht

Bei einem bewaffneten Raubüberfall auf eine Tankstelle in Bischofshofen ist Donnerstagabend eine Angestellte leicht verletzt worden.

Ein maskierter Mann bedrohte die Frau mit einem Messer, versetzte ihr mehrere Schläge gegen den Rücken und forderte Bargeld. Der Unbekannte nahm rund 1.000 Euro aus der Kassenlade und flüchtete.



"Trotz Fahndung ist der Täter derzeit noch flüchtig", sagte am Freitag eine Polizeisprecherin. Der mit einer Sturmhaube getarnte, schwarz gekleidete Mann, der laut dem Opfer rund 20 Jahre alt ist, betrat die Tankstelle um 20.43 Uhr. Die Angestellte der Tankstelle befand sich zu diesem Zeitpunkt in einem Büroraum. Weil sie annahm, dass es sich um einen Kunden handelte, kam sie in den Verkaufsraum. Laut Polizei wurde sie von dem Maskierten sofort mit einem Messer bedroht und hinter das Verkaufspult gedrängt.



Der etwa 1,70 Meter große Räuber forderte die Frau zur Herausgabe des Geldes aus der Kassenlade auf, bediente sich dann schließlich selbst und machte sich mit der Beute davon. Die Angestellte erlitt Schürfwunden und klagte über Rückenschmerzen.

(SN, Apa)