"Tanzen ist wie Beziehungs-Coaching"

Vor neun Jahren haben Angelika und Max Wagner die Freude am Tanzen entdeckt. Ein schönes Hobby, das Beziehungen auch auf die Probe stellt.

Geplant gewesen sei das neue Hobby, das mittlerweile gar nicht mehr so neu ist, nicht, erzählt das Ehepaar Wagner und lächelt sich an. "Wir konnten vor ein paar Jahren eigentlich gar nicht tanzen", sagt Angelika Wagner. Walzerschritte für ihren Hochzeitstanz hätten sie gerade noch hinbekommen. Dann habe jedoch ihre Nichte geheiratet und die Verwandtschaft gebeten, zusammen einen Tanzkurs zu belegen, damit auf der Hochzeit getanzt werde. "Da sind wir auf den Geschmack gekommen. Auch ich", sagt Max Wagner mit einem breiten Schmunzeln und spielt darauf an, dass häufig eher die Männer zu den Tanzmuffeln zählen. "Ich genieße meine eineinhalb Stunden pro Woche, in denen ich einmal das Sagen habe, sehr", sagt der 55-Jährige belustigt.