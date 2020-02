Gerüchte um Wechsel des Landespolizeidirektors in das Wiener Innenministerium reißen nicht ab. Schon jetzt muss Franz Ruf in der Bundeshauptstadt ein Großprojekt stemmen - ein Abschied auf Raten?

Wie lange bleibt Franz Ruf noch in Salzburg? Die Frage dürfte dem Landespolizeidirektor bei "seinem" Ball am Samstagabend des Öfteren gestellt worden sein. Denn dem ehrgeizigen Juristen, der immerhin schon seit 2012 in dieser Position ist, werden immer wieder Ambitionen ...