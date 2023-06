Tatjana Tholo gibt Sommerlesetipps aus Österreichs ältester Buchhandlung

Donna Leon und Manuela Inusa stehen für Unterhaltung, die hält, was sie verspricht. Kopflastigeres bieten T. C. Boyle und Robert Seethaler.

Der bisher warme Sommer macht Reisen zum Genuss und viele packen dafür auch ein Buch ein. Bei der Auswahl lassen sie sich gerne im Buchgeschäft ihres Vertrauens beraten. So auch bei Höllrigl, Österreichs ältester Buchhandlung.

Venedig, Capri und Mozzarella - überall verbrechelt es

"Sommer ist Krimizeit", erklärt Tatjana Tholo, langjährige Höllrigl-Mitarbeiterin. An erster Stelle steht hier natürlich Donna Leon, deren 32. Brunetti-Krimi ("Wie die Saat, so die Ernte") Ende Mai erschienen ist. Darin schlägt sich der Commissario einmal mehr mit einem Toten in der Lagunenstadt herum. In Venedig also nichts Neues. Aber auf dem Tisch, der die aktuellen Renner und Empfehlungen präsentiert, liegen noch andere Autorinnen und Autoren auf.

Etwa Luca Ventura mit seinem Capri-Krimi "Bleich wie der Mond", der sich um Mozzarella, Tierschutz und Mord im Insel-idyll dreht. Wem es in Venedig zu sehr wuselt, kann die Stadt verlassen und erleben, wie es draußen auf dem Meer so verbrechelt.

Leichtigkeit und Liebe für sonnige Stunden

Strahlend und farbenfroh wie der Sommer sind die Buchcover der anderen Gattung, die zu dieser Jahreszeit in Hochblüte steht. "Lake Paradise - ein Zuhause für das Glück", "Der zauberhafte Trödelladen" oder "Die Chocolaterie der Träume" - so heißen die Bücher der Autorin Manuela Inusa, die Leichtigkeit, Launigkeit und Liebe zum Programm haben. Verständlich, dass man in Zeiten wie diesen danach greift.

Literatur und sommerliche Coverbilder

Ebenfalls vertreten auf Höllrigls Empfehlungstisch ist eine dritte Gruppe Bücher. Zu ihr zählen Autoren wie T. C. Boyle ("Blue Skies") oder Robert Seethaler ("Das Café ohne Namen"). Die Vertreter der "höheren" Literatur. Auch sie haben eine treue Leserschaft, aber die große Nachfrage bestehe im Sommer eher nach "lockerer, einfacher Gegenwartsliteratur für Ablenkung und für den Urlaub", so Tholo. Dazu passt ein weiterer Tisch, dessen rechte Ecke den klassisch weiß-schwarzrandigen Diogenes-Taschenbüchern gewidmet ist. Deren Anblick schreit praktisch "Sommer". Ein Eindruck, der nicht trügt, denn mit Coverbildern von malerischen Wald-, Küsten- oder Hügellandschaften und dem Reihentitel "Gefährliche Ferien" werden spannende Erzählungen großer Namen der Literaturszene beworben, die in malerischer Ferne spielen.

Warum man ausgerechnet zu der Zeit gerne Bücher über ferne Orte liest, wenn man selbst verreist, kann auch die erfahrene Buchhändlerin nicht sagen.