"Er wurde zum Täter gemacht": Unschuldig in Haft nach Mord an Taxifahrerin

Anwalt Franz Gerald Hitzenbichler erwirkte den Freispruch eines unschuldig Inhaftierten. Die Justiz zog falsche Schlüsse aus dem Kriminalfall, sagt er.

Podcast "Tatort Salzburg"

Vor knapp 30 Jahren kam es beim Auschneidersee in Wals-Käferheim zum Mord an einer 28-jährigen Taxifahrerin. Wegen des Drucks der Öffentlichkeit habe die Polizei schnell einen Verdächtigen präsentieren wollen, sagt der emeritierte Salzburger Rechtsanwalt Franz Gerald Hitzenbichler. Er vertrat den zum Tatzeitpunkt 19-Jährigen aus Gmunden, der ein Jahr später zu 20 Jahren Haft in der Justizanstalt Stein verurteilt wurde - zu Unrecht, wie Hitzenbichler später beweisen konnte.

...