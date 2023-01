"Er wurde zum Täter gemacht": Unschuldig in Haft nach Mord an Taxifahrerin

Anwalt Franz Gerald Hitzenbichler erwirkte den Freispruch eines unschuldig Inhaftierten. Die Justiz zog falsche Schlüsse aus dem Kriminalfall, sagt er.

Podcast "Tatort Salzburg"

Knapp acht Jahre saß ein junger Mann unschuldig wegen Mordes im Gefängnis. Im Jahr 1993 wurde der damals 19-jährige Grundwehrdiener beschuldigt, die 28-jährige Taxifahrerin Claudia Deubler ermordet zu haben. Jahrelang kämpfte der Salzburger Rechtsanwalt Franz Gerald Hitzenbichler für die Freilassung seines Mandanten. Ein Gespräch über falsche Beweise, späte Gerechtigkeit und die Lehren aus einem der spektakulärsten Fälle der österreichischen Justizgeschichte.

” Bild: SN/privat Franz Gerald Hitzenbichler, emeritierter Anwalt „Der Sachverhalt wurde pfannenfertig hergerichtet.“

Die Folge ist Teil der neuen SN-Podcastserie "Tatort Salzburg".

