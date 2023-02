Salzburger Jugendrichterin im Interview: "Kinder gehören nicht ins Gefängnis"

Härtere Strafen für Jugendliche seien aber eine "billige Lösung". Wie eine Richterin versucht, den Spagat zwischen Erziehung und Strafe zu schaffen.

Podcast "Tatort Salzburg" Richterin Bettina Maxones-Kurkowski ist eine von vier Jugendrichterinnen am Landesgericht in Salzburg. Täglich sitzen vor ihr junge Gewalttäter zwischen 14 und 18 Jahren.Wie unterscheidet sich Ihre Arbeit als Jugendrichterin von jener der Erwachsenenstrafrichter? Bettina Maxones-Kurkowski: Eine ganz wesentliche Bestimmung im Jugendgerichtsgesetz ist, dass im Jugendbereich die sogenannte Spezialprävention absoluten Vorrang hat. Man muss sich also ganz genau überlegen, welche staatliche Sanktion notwendig ist, um diesen einen konkreten Jugendlichen von weiteren Straftaten abzuhalten. Zielen also Jugendstrafen weniger ...