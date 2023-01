Tatort Salzburg: Wie Verbrechen im Labor aufgeklärt werden

Die Feststellung des Todeszeitpunkts ist eine der zentralen Fragen der Gerichtsmedizin. Doch warum ist es so schwierig, diesen zu ermitteln?

Podcast "Tatort Salzburg"

"Wann starb das Opfer?" Diese Frage stellt sich nach jedem Kriminalverbrechen. Doch den Zeitpunkt des Todes auf wenige Stunden einzugrenzen ist oft gar nicht so einfach.

Die Gerichtsmedizin in Salzburg obduziert jedes Jahr mehrere Hundert Leichen. Darunter entfallen allein etwa 120 bis 130 auf gerichtliche Obduktionen, sagt Fabio Monticelli, der Leiter der Gerichtsmedizin in Salzburg. "Wir obduzieren aber auch für Oberösterreich und einige Bezirke in Niederösterreich." Im Satelliteninstitut in Linz werden pro Jahr durchschnittlich weitere 160 Obduktionen durchgeführt. "Hinzu kommen klinische Obduktionen für die Christian-Doppler-Klinik in Salzburg und sanitätspolizeiliche Obduktionen für Magistrate in Oberösterreich." Das sind Autopsien, die von der Gesundheitsbehörde in Auftrag gegeben wurden, weil die Todesursache bislang unklar ist.

SN/robert ratzer Fabio Monticelli, der Leiter der Gerichtsmedizin in Salzburg.

Was alle Obduktionen gemeinsam haben: Der Gerichtsmediziner bzw. die Gerichtsmedizinerin grenzt mit der Untersuchung den Zeitraum ein, in dem die Person verstorben ist. "Die Frage nach der Todeszeit ist so alt wie das Fach selbst", sagt Monticelli. Der genaue Zeitpunkt ist etwa dann wichtig, wenn es darum geht, die Umstände eines ungeklärten Todesfalls zu ermitteln und Alibis von Tatverdächtigen zu prüfen. Gewöhnlich wird dafür die Körpertemperatur herangezogen. Denn: Nach dem Tod kühlt der Körper ab.

Doch das ist nicht immer möglich. Ist der Körper abgekühlt, müssen die Gerichtsmediziner anderen Ansätzen nachgehen. Welche das sind und was es mit den ominösen "Body Farms" in den USA auf sich hat, hören Sie in der ersten Folge des SN-Podcasts "Tatort Salzburg". Der Leiter der Gerichtsmedizin Fabio Monticelli, der forensische Biologe Stefan Pittner und Dissertantin Janine Geissenberger geben darin Einblick in ihre Arbeit.

SN/Anna Boschner Stefan Pittner hat die Entwicklung der neuen Methode zur Feststellung des Todeszeitpunkts in Salzburg mit vorangetrieben.

Podcast Tatort Salzburg:

Die Folge über die Arbeit der Gerichtsmedizin und die Frage, wie die Spezialisten eigentlich den Todeszeitpunkt bestimmen können, ist Teil der neuen SN-Podcastserie "Tatort Salzburg". Die Podcastfolge zum Nachhören finden Sie auf www.SN.at/podcasts und überall dort, wo es Podcasts gibt.