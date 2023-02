Tod im Wasser: Ein besonderer Fall für die Gerichtsmedizin

Warum Wasserleichen für die Gerichtsmedizin besonders schwierig sind und welche Rolle eine Alge bei der Suche nach der Todesursache spielt.

Podcast "Tatort Salzburg"

Der Tod durch Ertrinken ist eine Form des Erstickens. Wasser gelangt in die Lunge und vor dort in das Gefäßsystem. "Jeder denkt, dass, wenn jemand ertrunken ist, sich Wasser in der Lunge befindet. Das ist paradoxerweise nicht der Fall", sagt Fabio Monticelli, der Leiter der Gerichtsmedizin in Salzburg. "Die Lunge ist in diesem Fall auffallend trocken, balloniert und voluminös. Wenn wir bei der Obduktion den Brustkorb aufmachen, sehen wir, ...