Wie im Labor Verbrechen aufgeklärt werden

Die Feststellung des Todeszeitpunkts ist eine der zentralen Fragen der Gerichtsmedizin. Doch warum ist es so schwierig, diesen zu ermitteln?

Podcast "Tatort Salzburg"

"Wann starb das Opfer?" Diese Frage stellt sich nach jedem Kriminalverbrechen. Doch den Zeitpunkt des Todes auf wenige Stunden einzugrenzen ist oft gar nicht so einfach.

Die Gerichtsmedizin in Salzburg obduziert jedes Jahr mehrere Hundert Leichen. Darunter entfielen etwa 120 bis 130 auf gerichtliche Obduktionen, sagt deren Leiter Fabio Monticelli. "Wir obduzieren aber auch für Oberösterreich und einige Bezirke in Niederösterreich." Im Satelliteninstitut in Linz werden pro ...