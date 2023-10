Tatsächlich der letzte Sommer? Alltag einer 83-jährigen Almwirtin

Die Premiere "Der letzte Sommer?" zeigte den neuesten Film von David Herzog. Ein liebevoll- warmherziges Porträt der Almwirtin Lisl Heugenhauser und ihrem vielleicht letzten Almsommer.

"Ergib dich deinem Schicksal", das waren die ersten Gedanken der Almwirtin Elisabeth Heugenhauser, als sie vom Filmprojekt erfuhr, in dem sie die Hauptrolle spielen sollte. David Herzog, der Saalfeldner Filmemacher kam auf die Idee, als er wandernd bei der Kammereggalm einkehrte. Die Wirtin Lisl Heugenhauser meinte damals zu Herzog , sie würde aufhören. Dieser dachte sich darauf sofort: "Das muss ich festhalten!" Gesagt, getan. Viel Herzblut, Zeit und Energie flossen in die Dokumentation "Der letzte Sommer?". Dass die Premiere am 3. Oktober im ausverkauften Nexus bei bester Stimmung stattfinden konnte, war ein Highlight für alle Beteiligten. Weil das mit dem Aufhören doch nicht ganz so einfach ist, steht ein Fragezeichen am Ende des Titels. Der feine Humor der porträtierten Almbäurin Heugenhauser, ihre Klarheit, Menschenkenntnis sowie ihre Ecken und Kanten machen dieses Porträt zu einem ganz besonderen.

Wenn auf der Kammereggalm in Maishofen an guten Tagen bis zu 40 Leute auf einmal dasitzen und versorgt werden wollen, müssen Vorbereitungen, Handgriffe und Arbeitsschritte sitzen. Die Hauptrolle ist Lisl Heugenhauser sozusagen auf den Leib geschneidert, spielt die 83-Jährige doch das, was während der Sommersaison ihr täglich Brot ist. Altersgenossinnen genießen in dieser Lebensphase meist ihren Ruhestand. Lisl Heugenhauser hingegen widmet sich nun schon über 22 Jahre der Alm, den Tieren, und der Bewirtung der Gäste.

Zweiter Hauptdarsteller ist der Filmemacher Herzog selbst samt einer "Sony Alpha 7"- Kamera. Er begleitet die Wirtin am wahrscheinlich schönsten Arbeitsplatz von Maishofen und zeichnet behutsam ein Porträt, das von Momenten einer verloren gehenden Zeit berichtet.

Geplant war das Filmprojekt als eine Zusammenarbeit zwischen David Herzog und Hans Fuchs. Im Februar 2021 traf man sich in einem Café in Saalfelden mit der Wirtin, lernte sich kennen und schmiedete Pläne. Aufgrund der Pandemie-Maßnahmen mussten diese geändert werden, schlussendlich realisierte Herzog das Projekt im Alleingang. Das Equipment für den Filmdreh bekam er dankenswerter Weise von Hans Fuchs zur Verfügung gestellt. Finanzielle Förderungen zu diesem Film gab es aber keine. Die Talente des Filmemachers Herzog kommen in diesem Porträt voll zum Zug: Etwa die poetische Filmmusik: Sie wurde von Herzog selbst eingespielt.

Filemacher David Herzog: "Das Wichtigste war mir, der Lisl beim Filmen nachzukommen."

Musik, Bilder, Gespräche - dieser Film entfaltet eine klare, ehrliche und warmherzige Atmosphäre, bei der die Kamera und somit der Zuschauer fast unbemerkt mit dem Geschehen verschmelzen. Da kommt es im Film schon einmal zu der mütterlichen Warnung von Lisl Heugenhauser: "Stoipert nid" meint sie in Richtung Kameramann Herzog, der bei der Kameraführung mit den Unregelmäßigkeiten des Hüttenbodens gefordert ist. Und tatsächlich: "Das Wichtigste war mir, der Lisl nachzukommen", meint Herzog schmunzelnd.

Nicht nur am Drehort ging es lebhaft zu, auch die Anzahl der Drehtage war rekordverdächtig: Nach drei Tagen war das Filmmaterial im Kasten

Lisl Heugenhausers Einstellung zum Leben, ihre Sichtweisen beeindruckten Herzog von Anfang an. Beim ersten Besuch bei Lisl auf der Alm kam Herzog barfuß des Weges. Gäste auf der Alm begrüßten ihn damals mit der Frage, ob er sich denn keine Schuhe leisten könne. Die Wirtin aber merkte gleich an, dass dies schon seine Richtigkeit hat, denn "an den Monaten ,ohne R' hat man früher auch keine Schuhe getragen". Als gebürtiger Wiener, der in Salzburg aufgewachsen ist und nun in Saalfelden lebt, weiß Herzog diese Weisheit bestimmt gut zu nutzen. Auf eines der kommenden Projekte des Filmemachers mit dem Titel "Zeitlos" dürfen wir gespannt sein.

Aufgrund der großen Nachfrage bei der Premiere steht nun ein weiterer Filmtermin für dieses besondere Porträt am Programm. Es gibt noch Karten.