Taubenkot auf Staatsbrücke in Salzburg - Reinigung kostet 20.000 Euro

Wieder Ärger um Tauben in der Stadt Salzburg: Jetzt muss wegen des Kots der Vögel vor einer Inspektion der Staatsbrücke diese um 20.000 Euro gereinigt werden.

Salzburgs Stadt-SPÖ hat am Donnerstag auf diesen Umstand hingewiesen und gleichzeitig Maßnahmen gefordert. Klubvorsitzende Andrea Brandner sagte: "Das Thema Tauben begleitet uns jetzt schon sehr lange in der Stadtpolitik und die Problemlage besteht nach wie vor, wenn sie sich nicht sogar verschlimmert hat. Konkret geht es vor allem um Verunreinigungen durch Taubenkot. Ich fordere nun zum wiederholten Mal ein Taubenmanagement für die Stadt Salzburg und appelliere dringend an Bürgermeister Harald Preuner und Stadträtin Martina Berthold endlich tätig zu werden."

Ein Taubenmanagement sehe neben Taubenschlägen auch die kontrollierte Fütterung vor. Brandner: "Jetzt muss die Stadt sogar 20.000 Euro für die Reinigung der Staatsbrücke bezahlen, damit eine notwendige Inspektion der Brücke überhaupt durchgeführt werden kann und das alles nur, weil die Brücke vom Taubenkot so stark verunreinigt ist."

Im Stadtteil Lehen würden Menschen die Balkone ihrer Wohnungen sogar mit Netzen verhängen, um sich vor Taubenkot zu schützen. Mit jedem Jahr, in dem nichts passiere, wachse die Taubenpopulation - und damit auch die Probleme, kritisiert Brandner.