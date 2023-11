Taucher entdeckte Leiche im Wolfgangsee: Identität muss erst geklärt werden

Am Samstagnachmittag stieß ein Taucher im Wolfgangsee (auf Wolfganger Seite) auf eine Leiche. Er verständigte die Exekutive. Nach Information der Salzburger Polizei müsse nun die Identität geklärt werden. "Derzeit wissen wir nichts, wir stellen keine Vermutungen an", hieß es seitens der Landespolizeidirektion Salzburg. Einen Zusammenhang mit einem seit 18. August vermissten Stand-up-Paddler wollte die Polizeisprecherin aus diesem Grund vorerst auch nicht herstellen. Die Staatsanwaltschaft in Oberösterreich sei nun am Zug.

Seit 18. August wird ein 23-jähriger Pole vermisst, der vor St. Wolfgang ins Wasser stürzte. Die Suche nach ihm war erfolglos geblieben.