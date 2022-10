Taucher säuberten wieder den Fuschlsee

Gemeinsam mit der Wasserrettung und dem Landesfeuerwehrkommando führen die Österreichischen Bundesforste eine Seereinigungsaktion durch.

Nach Ende einer intensiven Badesaison rufen die Österreichischen Bundesforste alljährlich zum groß angelegten Herbstputz an Österreichs schönsten Gewässern auf. Zu Tage gefördert wird dabei meist allerlei Unrat, der entweder durch Stürme oder unachtsame Entsorgung in den Seen gelandet ist.

Am 1. Oktober konnte die von den Österreichischen Bundesforsten gestartete und gemeinsam mit den regionalen Partnern - der Wasserrettung Salzburg und dem Landesfeuerwehrkommando Salzburg - durchgeführte Seenreinigungsaktion am Fuschlsee wie geplant stattfinden.

Freiwillige Taucher im Einsatz

