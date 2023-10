Taudes: Mode-Duo klettert die Karriereleiter nach oben

Das Familienunternehmen Taudes feiert heuer seinen 50. Geburtstag. Peu à peu landen die drei Modeboutiquen in der Stadt in jüngeren Händen.

Eine Verkäuferin und eine Dramaturgin machen in Mode. Stephanie Hager aus Leopoldskron arbeitet seit fünf Jahren im Verkauf in der Modeboutique Taudes in der Neutorstraße. 13 Jahre war der Europark ihre Arbeitsstelle. Ihr Handwerk lernte die 36-Jährige bei Douglas, danach wechselte sie in ein Modegeschäft.

Theresa Taudes, die Tochter der Unternehmer Elisabeth und Wolfgang Taudes, studierte Theaterwissenschaften und Publizistik. Die Dramaturgin wechselte vor zwei Jahren vom Schauspielhaus ins elterliche Unternehmen. Auch die 38-jährige Mama eines acht Monate alten Kindes nimmt die Herausforderung der Leitung der drei Modeboutiquen gerne an. "Gemeinsam sind wir ein gutes Team", sind sich die beiden Frauen einig.

Salzburger Modeboutique mit 50-jähriger Geschichte

Vor 50 Jahren haben der Kaufmann Wolfgang Taudes, ein gebürtiger Kärntner, und seine Frau Elisabeth - sie war Handarbeitslehrerin in Wals-Siezenheim und Großgmain - das Stammhaus in der Neutorstraße eröffnet. Vor etwa 20 Jahren folgte Taudes in der Rainerstraße, seit fünf Jahren gibt es einen weiteren Standort in der Maxglaner Hauptstraße.

Der Umgang mit Textilien und Stoffen war Elisabeth Taudes immer schon auf den Leib geschneidert. "Mein Mann wollte eigentlich ein Lebensmittelgeschäft eröffnen, das wäre für mich gar nichts gewesen", sagt sie. Sehr viele Stammkunden lassen sich von der modeaffinen Frau beraten. Sie gehen glücklich aus dem Geschäft und kommen immer wieder zurück. "Das macht auch uns sehr zufrieden", sagt sie. In den vergangenen 50 Jahren hat sie einige Trends miterlebt.

"Man kann nicht sagen, die Mode wiederholt sich. Auch wenn Schnitte ähnlich sind, sind die Stoffqualitäten ganz anders. Man würde erkennen, wenn man ein Stück von vor 30 Jahren trägt."

Theresa ist mit ihrer älteren Schwester Katharina "mehr oder weniger im Geschäft aufgewachsen". Da bekomme man vieles mit, "es hat sich vieles um die Mode gedreht".

Mit Familienunternehmen soll es gut weitergehen

Mit Anfang 70 möchten ihre Eltern etwas kürzertreten. "Mit Steffi als gelernter Verkäuferin möchte ich das Familienunternehmen gut weiterbringen. Es wäre total schade, wenn wir zusperren müssten", sagt Theresa Taudes. "Wir möchten unseren Kundinnen aufrichtig und ehrlich jene Qualitätskleidung verkaufen, die perfekt passt. Das war auch immer die Philosophie meiner Mutter."

Immer gut "gewandet" sind die drei Verkäuferinnen mit Herzblut. Theresa Taudes ist eher der "Jeanstyp". Immer nach aktuellen Trends gekleidet, ist auch das Ausmisten des Kleiderschranks zu Hause ein Thema. "Da freuen sich viele Freundinnen." Mama Elisabeth hat kein Lieblingsgewand, dafür ist Schwarz ihre Farbe. "Meine Kleidung ist zu 80 Prozent schwarz", sagt sie. Elisabeth und Wolfgang Taudes sehen nicht schwarz, sondern mit ihren Nachfolgerinnen Theresa Taudes und Stephanie Hager in eine rosige und weniger arbeitsintensive Zukunft.