Tauernautobahn: Jugendliche schossen mit Softguns aus Auto

Die Jugendlichen gaben der Polizei gegenüber an, dass ihnen langweilig gewesen sei.

Jugendliche haben am Samstag auf der Tauernautobahn (A 10) bei Oberalm im Tennengau mit Softguns aus dem Auto geschossen. Eine hinter ihnen in Richtung Villach fahrende Pkw-Lenkerin hatte die Polizei verständigt. Die Jugendlichen waren auf dem Heimweg von einem Jahrmarkt, wo sie drei Softguns und rund 3.000 Stück Munition gekauft hatten, berichtete die Polizei am Sonntag.

Weil sie im Stau standen, hatten die zwei 16-jährigen Pongauer aus Langeweile ungezielt aus dem Wagen geschossen. Die Beamten stellten Softguns und Munition sicher. Die beiden werden wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit angezeigt.