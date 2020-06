Tauernautobahn nach Auffahrunfall total gesperrt

Pkw fuhr in Hüttau auf Lkw auf. Junge Lenkerin wurde im Auto eingeklemmt und dabei schwer verletzt.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstagabend auf der Tauernautobahn im Gemeindegebiet von Hüttau. Eine junge Lenkerin war in Fahrtrichtung Salzburg unterwegs, als sie mit ihrem Fahrzeug auf einen Lkw auffuhr. Dabei wurde die junge Lenkerin in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und im Bereich der Beine schwer verletzt.

Ein Notarztwagen und ein Rettungswagen waren an der Unfallstelle im Einsatz, sowie die Feuerwehr, die die Frau aus dem Unfallwagen barg. Die Verletzte wurde schließlich mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Schwarzach gebracht. Während der Bergungs- und Aufräumungsarbeiten war die Tauernautobahn teilweise total gesperrt. Die Ursache für den Unfall ist noch nicht bekannt.

Quelle: SN