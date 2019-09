Tauernautobahn: Neubau der Almbrücke bei Hallein startet

Die im Zuge der Sanierung der Tauernautobahn (A10) zwischen Puch-Urstein und Hallein gesprengte Almbrücke wird ab Dienstag neu errichtet. Es kommt zu Sperren.

Für das Einheben von 70 Tonnen schweren Stahlträgern mit bis zu 40 Metern Länge wird die Tauernautobahn drei Nächte hintereinander auf beiden Richtungsfahrbahnen gesperrt. In der Nacht von Dienstag, 10. September, auf Mittwoch beginnt die Asfinag den Neubau der A10-Brücke über den Almbach knapp vor der Anschlussstelle Hallein. In einem ersten Schritt werden in drei Nächten 70 Tonnen schwere und bis zu 40 Meter lange Stahlträger mit Betonfertigteilen eingehoben. Derzeit läuft der gesamte Verkehr im Baustellenabschnitt auf der Richtungsfahrbahn Villach im Gegenverkehr. Die Autobahnbrücke wird deshalb zunächst an der Richtungsfahrbahn Salzburg neu gebaut.

Dazu Projektleiter Hanspeter Treichl: "Dafür sperren wir die A10 aus Sicherheitsgründen in beiden Richtungen in drei aufeinander folgenden Nächten von Dienstagabend bis Freitagfrüh. Jeweils von 22 bis 5 Uhr wird der gesamte Verkehr zwischen den Anschlussstellen Puch und Hallein auf die Halleiner Landestraße abgeleitet."

In den Morgenstunden des Freitag, 13. September, sollen alle sechs Träger der neuen Stahlverbundbrücke richtig liegen, sodass weitere Arbeiten für Tragwerk und Fahrbahn ohne Verkehrssperren starten können. Der Brückenneubau soll dann in knapp zwei Monaten abgeschlossen sein. Das bedeutet eine "Rekordbauzeit" von insgesamt vier Monaten.



Quelle: SN