Auf der Fahrt in Richtung Salzburg ist in der Nacht auf Montag der Pkw eines Pinzgauers kurz vor dem Katschbergtunnel auf der Tauernautobahn in Brand geraten.

BILD: SN/FF RENNWEG In Flammen: Das Auto des Pinzgauers auf der A10 bei Rennweg.

Der Notruf muss kurz vor Mitternacht gekommen sein, denn laut Polizeibericht war der 41-jährige Pinzgauer gegen 23.58 Uhr mit seinem Pkw auf der auf der Tauernautobahn (A 10) von Villach kommend in Richtung Salzburg unterwegs. Auf Höhe der Ortschaft Rauchenkatsch im Gemeindegebiet von Rennweg begann der Wagen, ein Van, aus bisher unbekannter Ursache zu brennen.