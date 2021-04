Tauernbahnstrecke wegen Bauarbeiten im Pongau gesperrt

Wegen der Modernisierung der Tauernbahn-Nordrampe ist die Bahnstrecke zwischen Schwarzach-St. Veit und Böckstein im Pongau von Samstag, 24. April, 5.30 Uhr bis Montag, 26. April, 17.00 Uhr gesperrt. Für Reisende wird in diesem Bereich wieder ein Schienenersatzverkehr eingerichtet, informierten am Mittwoch die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) in einer Aussendung.

SN/sn Symbolbild.