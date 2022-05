Tauernklinikum erhielt neuerlich Auszeichnung als "Baby-friendly Hospital"

Die Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe des Tauernklinikums in Zell am See erhielt bereits zum dritten Mal die begehrte Auszeichnung "Baby-friendly Hospital". Die erfolgreiche Re-Zertifizierung konnte nach einem mehrmonatigen Prozess bestätigt werden.

SN/tauernklinikum „Baby-friendly Hospital“ (v. l.).: Praktikantin Viktoria Zrnjevic , Hebamme Lena Steinbacher, Oberarzt Marius Miculita und Hebamme Barbara Schläffer.