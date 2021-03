Tauernklinikum soll ausgelastet werden

Patienten aus dem Uniklinikum sollen im Pinzgau operiert werden.

Bei einem runden Tisch im Tauernklinikum in Zell am See einigten sich Geschäftsführung, Betriebsrat, Arbeiterkammer und Gemeinde darauf, dass Überstunden und Alturlaube abgebaut werden sollen. Wie berichtet, muss das Spital sparen, weil durch den Ausfall des Tourismus die Auslastung zurückgegangen ist.

Bürgermeister Andreas Wimmreuter (SPÖ), der bei dem Gespräch die Gemeinde als Eigentümer vertrat, sagte danach, weitere Maßnahmen würden im Laufe der Woche zwischen dem Betriebsrat und der Krankenhausleitung verhandelt. Diese müssten sozial verträglich sein. Die Gespräche sind ...