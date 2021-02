Tauernklinikum: Trotz des harten Alltags in der Covid-Station gibt es Positives zu berichten

Dan veränderter Struktur und enorm flexiblen Mitarbeitern ist die Versorgung der Bevölkerung auf hohem Niveau gewährleistet.

"Die fast täglichen Todesfälle bei hochbetagten Menschen. Die teils immer noch unbekannten Facetten der Krankheit. Die Isolierung der Patienten. Das Tragen der Schutzkleidung und die Gefahr, sich selbst anzustecken. Ja: Die Arbeit in der Covid-Abteilung ist in der Tat eine ganz spezielle Herausforderung", sagt Martina Grießer. Die Pflegedirektorin des Tauernklinikums bedauert besonders, dass die Zuwendung zu den Patienten nicht in gewohnter Form erfolgen kann. "Wir können ihnen nur in Schutzkleidung und behandschuht die Hände halten."

Aber geht sich ...