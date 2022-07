Tauernscheckenziege getötet: War es der erste Wolfsriss des Jahres in Salzburg?

Das Tier wurde von "großem Beutegreifer" auf einer Alm in Wald im Pinzgau getötet. War es ein Wolf oder ein Goldschakal? Eine DNA-Analyse soll Klarheit schaffen.

In Wald im Pinzgau könnte es in der Nacht auf Mittwoch zum ersten Wolfsriss dieses Jahres gekommen sein. Hubert Stock, Wolfsbeauftragter des Landes, bestätigt, dass eine Tauernscheckenziege in der Nähe der Müllachalm "von einem großen Beutegreifer getötet wurde" - von einem Wolf oder aber von einem Goldschakal.

Die DNA-Proben werden in Wien analysiert

Hubert Stock hat das Tier untersucht und DNA-Proben genommen. Die Proben werden jetzt vom Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie in Wien analysiert. Das Ergebnis soll in zwei Wochen vorliegen.

Viele Bauern haben in Herdenschutzmaßnahmen investiert

Im Vorjahr wurden in Salzburg rund 80 Schafe und Lämmer nachweislich von Wölfen gerissen, weiter drei Dutzend Tiere wurden vermisst. Das Gros wurde im Juni binnen weniger Tage in Rauris und in Uttendorf getötet. Seit den Vorfällen hätten zwar viele Landwirte in Herdenschutzmaßnahmen investiert, sagte Stock. Diese beschränkten sich jedoch auf den Nahbereich von Höfen. "In großen Almbereichen ist beispielsweise eine Umzäunung de facto nicht möglich."