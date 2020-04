Tauernschleuse ist ab 4. Mai wieder in Betrieb

Gute Nachrichten aus Wien: Die Autozüge zwischen Böckstein und Mallnitz sind bald wieder auf Schiene. Das vorübergehende Aussetzen des Betriebs hatte für großen Unmut gesorgt. Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) und Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP) hatten sich für eine rasche Öffnung eingesetzt.

Das Infrastrukturministerium verkündete die Wieder-Inbetriebnahme der Tauernschleuse mit Montag, 4. Mai. Eine Sprecherin von Ministerin Leonore Gewessler (Grüne) spricht von einem Betrieb in gewohntem Takt. Das entspräche stündlichen Abfahrten in beide Richtungen. "Die Detailverhandlungen mit unseren Partnern führen wir in ...