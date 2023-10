A10: Tauerntunnel bleibt am Samstag für Einsatzübung sechs Stunden gesperrt

Der Pkw-Verkehr soll über die Katschbergstraße umgeleitet werden. Der Schwerverkehr müsse in diesem Zeitfenster großräumig ausweichen, heißt es bei der Asfinag.

Der Tauerntunnel wird am Samstag für eine Einsatzübung stundenlang gesperrt.

Am Samstag findet im Tauerntunnel an der Tauernautobahn (A10) eine Einsatzübung statt. Der Tunnel ist dafür sowohl Richtung Villach als auch Richtung Salzburg von 17 bis 23 Uhr gesperrt. Der Pkw-Verkehr wird während der Übung zwischen den Anschlussstellen Altenmarkt sowie St. Michael über die Katschbergstraße (B99) umgeleitet. Der Schwerverkehr muss in diesem Zeitfenster großräumig ausweichen.