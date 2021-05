Taugler Bäuerin schickt den Markt auf Wanderschaft

Eine Taugler Bäuerin organisiert einen neuen "Wandermarkt" in vier Tennengauer Gemeinden.

Juliane Rettenbacher (36) strahlt. Ihre Augen wirken trotzdem müde. "Mama hat fast die ganze Nacht gebacken", erklärt ihre sechsjährige Tochter Helena. Rettenbacher stellt am liebsten Kuchen, Schaumrollen und Kekse her. Ihr Mann August (38) verkauft sie auf einem der regionalen Märkte. Einheimische decken ihren Bedarf auch mit Lebensmitteln aus dem "Taugler Körberl" ab. Dieses Angebot gibt es, seit der örtliche Lebensmittelhändler geschlossen hat. Rettenbacher ist die Obfrau des Vereins. Im Lockdown ist die Nachfrage nach heimischen Produkten gestiegen. "So haben ...