Taugler Großprojekt wächst schnell

Sanierung und Erweiterung von Volksschule und Kindergarten in St. Koloman schreiten zügig voran. Das Gebäude wächst um 1300 m22 und erhält zahlreiche moderne Ausstattungsmerkmale.

Bildungslandesrätin Daniela Gutschi (ÖVP) informierte sich vergangene Woche bei einem Lokalaugenschein über den Baufortschritt im Volksschul- und Kindergartengebäude in St. Koloman. Der Rohbau des Neubautraktes steht bereits, aktuell wird an Elektrik und Installationen sowie am Verputz und Trockenbau gearbeitet. Anfang April beginnen die Arbeiten am Estrich und an der Fassade. "Alle Arbeiten liegen im Zeit- und Kostenplan und wurden großteils an heimische beziehungsweise örtliche Betriebe vergeben", sagt Bürgermeister Herbert Walkner. (ÖVP). Rechtzeitig zum Schulstart im September sollen die Arbeiten abgeschlossen ...