Tauglerei in St. Koloman startet neu durch

Während das Gasthaus "Goldener Stern" am 3. März nun endgültig zugesperrt hat, tut sich gleich gegenüber umso mehr: Das Café in der Tauglerei hat nun wieder sechs Tage die Woche offen, und braut sogar sein eigenes Bier. Auch darüber hinaus rührt sich einiges im Gebäude des ehemaligen Kirchenwirts.

