Tauglerin setzt sich für die Mundart ein

Wenn an diesem Freitag die 7. St. Kolomaner Mundartroas über die Bühne geht, ist das zu einem großen Teil Erika Rettenbacher zu verdanken. Sie organisiert die Veranstaltung seit der ersten Ausgabe 2012.

Auch wenn sie das nie so formulieren würde: Ohne Erika Rettenbacher gäbe es die St. Kolomaner Mundartroas wohl nicht. "Die Idee stammt von Manfred Baumann und unserem Bürgermeister Willi Wallinger", betont Rettenbacher. Organisiert wird die Mundartroas heuer aber zum siebenten Mal von ihr. Neben den Gastlesern hat sie in Absprache mit Baumann auch das Titelthema "Zruckdenkn - mitdenkn - viridenkn" ausgewählt: "Ohne diese Dinge ist man dem Leben nicht gewachsen und man trifft viele Fehlentscheidungen", ist Rettenbacher überzeugt.

Dass man aber auch zu viel nachdenken könne, schildert sie in einem ihrer Gedichte, das sie auch bei der Mundartroas am Freitag vortragen wird. "Darin stelle ich mir die Frage, ob es nicht manchmal sogar besser ist, nicht alles zu wissen. Man sieht und hört schon so einiges, von dem man Kopfweh kriegen kann", sagt Rettenbacher. Verstehen will sie unter anderem die Jugend. "Ich will begreifen, was ihnen Freude macht. Den Jugendlichen wird heute so viel Angst eingejagt. Manchmal denke ich mir, sie lassen sich zu viel jagen."

"Wir können die Mundart zumindest ins Bewusstsein bringen." Erika Rettenbacher

Dass sie es geschafft hat, mit ihrer Mundartroas auch die Aufmerksamkeit der Jungen zu wecken, freut sie besonders. "Die Mundart kommt jetzt wieder und wird sogar ein bisschen modern", sagt Rettenbacher. Mit etwas Bedauern registriert sie aber den Siegeszug vieler englischer Wörter in der deutschen Sprache. "Warum muss etwas ,easy' sein?" Dem entgegenzuwirken, sei schwierig. "Ich überschätze unsere Arbeit nicht, aber es ist sicher gut, dass wir es machen. Wir können die Mundart zumindest ins Bewusstsein bringen. Vielleicht wird es ja wirklich wieder einmal modern, Mundartwörter statt Englisch einzustreuen."

Sie selbst wandte sich bereits in ihren Zwanzigern der Mundartdichtung zu. Als sie ihrem Vater, dem bekannten Mundartdichter August Rettenbacher, ihr erstes Gedicht vorlegte, habe der nur gesagt: "Erika, weitermachen." Gedichte schreibt sie auch heute, 50 Jahre später, noch regelmäßig. Neben der ehrenamtlichen Tätigkeit als Organisatorin der Mundartroas kümmert sie sich auch um das kleine St. Kolomaner Heimatmuseum. Dazu ist sie Mitglied im Arbeitskreis "Regionale Sprache und Literatur".

Digitalisieren für den möglichen Nachfolger

Eine Nachfolgerin für ihre zahlreichen Ehrenämter zu finden, sei nicht einfach. "Man kriegt schnell einmal jemanden, der sich an einem Sonntagnachmittag irgendwo hinstellt und etwas verkauft. Für längerfristige Dinge ist es aber schwer, jemanden zu finden. Man arbeitet dabei sehr viel im Verborgenen", betont Rettenbacher. Um einem möglichen Nachfolger den Start so leicht wie möglich zu machen, ist sie gerade dabei, sämtliche Bestände zu digitalisieren. "Ich sage immer: Irgendjemand kommt bestimmt."