Tausend Mitwirkende: Tamswegs Schützen feierten mit ihren deutschen Freunden großes Fest

Seit 1972 schon besteht zwischen dem Bürgerlichen Schützenkorps Tamsweg und der Schützenbruderschaft Wewer/Paderborn im deutschen Nordrhein-Westfalen enger Kontakt, der längst in eine tiefgreifende Freundschaft mündete.

Am Wochenende luden die Tamsweger Schützen (kl. Bild oben) nun ihre deutschen Kollegen (Bild unten) zum 50-Jahr-Freundschaftsfest in den Lungauer Hauptort ein. Rund 200 deutsche Gäste - allen voran die Schützen, die Musikkapelle und der Spielmannszug Wewer - traten die Reise aus dem östlichen Teil Nordrhein-Westfalens ins 900 Kilometer entfernte Tamsweg an. Höhepunkt der dreitätigen Feierlichkeiten war ein Festakt am Sonntag auf dem Tamsweger Marktplatz mit rund 1000 Mitwirkenden, darunter drei Samsone sowie etliche Musikkapellen und Schützenkompanien aus dem Lungau und aus der angrenzenden Steiermark.