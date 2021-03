Tausende Anfragen zu persönlichen Impfterminen blockieren Hotline 1450

Täglich wollen sehr viele Anrufer von der Hotline 1450 wissen, wann sie zur Corona-Schutzimpfung drankommen. Das blockiert sämtliche anderen Services der Hotline. Das Rote Kreuz appelliert an die Geduld der Salzburgerinnen und Salzburger. Sobald Impfstoff vorhanden ist, werden vorgemerkte Personen benachrichtigt.

176.708 Personen haben sich bis Dienstag auf der Plattform des Roten Kreuzes unter www.salzburg-impft.at für eine Corona-Schutzimpfung vorgemerkt. Die Ungeduld in der Bevölkerung steigt, das spüren nun auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesundheitshotline 1450. In den vergangenen Tagen wollten sehr viele Salzburger wissen, wann ihr Impftermin stattfindet. Allein am Montag wollte ein Drittel aller Anrufer (2000 von 6000 Anrufern insgesamt) wissen, wann ein Impftermin für sie möglich ist. Viele wollen auch sichergehen, ob ihre Zweitimpfung nicht vergessen wird.



Rotes Kreuz benachrichtigt mittels SMS oder E-Mail

Dazu hält das Rote Kreuz Salzburg fest: Personen, die für eine Corona-Schutzimpfung vorgemerkt sind, werden benachrichtigt, sobald Impfstoff vorhanden und damit ein Impftermin möglich ist. Diese Benachrichtigung geschieht mittels SMS oder E-Mail. Erst dann kann ein Termin für die Impfung gebucht werden. Die Hotline 1450 kann vorgemerkten Personen keinen Termin für ihre erste Impfung nennen. "Der Grund ist, dass die Liefermengen der Impfdosen vorerst noch sehr knapp sind und die Lieferungen nur sehr kurzfristig in Österreich bzw. Salzburg eintreffen", heißt es in der Aussendung vom Roten Kreuz. "Eine Planung der Impftermine über Wochen oder Monate hinaus ist daher derzeit nicht möglich. Das Rote Kreuz bittet um Verständnis."

Viele Anrufe führen zu langen Wartezeiten

Das hohe Anruferaufkommen führt mittlerweile zu erheblichen Wartezeiten bei der Hotline 1450. Die Hotline ist für die eigentlichen Services (Terminbuchung für Antigen-Schnelltests in den Teststraßen oder die telefonischen Vormerkungen zur Impfung) phasenweise blockiert. Das Rote Kreuz bittet daher, von Anrufen für Auskünfte zu persönlichen Impfterminen Abstand zu nehmen. Landesrettungskommandant Anton Holzer erklärt: "Wir haben Verständnis, dass vielen die Wartezeit zu lang vorkommt, aber wir können versichern: Niemand wird vergessen."

Die Einteilung der zu impfenden Personengruppen und der verfügbaren Impfstoffe obliegt der Impfkoordination des Landes und folgt den Empfehlungen der Nationalen Impfgremiums. "Das Rote Kreuz ist als Partner des Landes für die Organisation und Durchführung der Impfstraßen verantwortlich. Wir müssen an die Geduld und das Verständnis der Bevölkerung appellieren, denn auch wir wissen nicht, wann die Impfstoffe in ausreichender Menge in Salzburg vorhanden sein werden", sagt der Landesrettungskommandant.





Hausärzte appellieren ebenfalls: "Wir können keine Auskunft zum Impfzeitunkt geben"

Auch bei den niedergelassenen Ärzten ist das Anruferaufkommen enorm. Vizepräsident Christoph Fürthauer, Kurienobmann der niedergelassenen Ärzte in Salzburg, meint dazu: "Wir haben großes Verständnis für die Sorge der Impfwilligen, es ergibt allerdings keinen Sinn, in den Impfordinationen anzurufen, weil keine näheren Informationen zum exakten Impfzeitpunkt gegeben werden können. Sobald Impfstoff vorhanden ist, werden die Impfwilligen entsprechend der Reihung der Impfdringlichkeit verständigt."

Impftermine erst nach Benachrichtigung mit persönlichem TAN-Code

Wer sich impfen lassen möchte, muss sich zunächst unter www.salzburg-impft.at offiziell vormerken. Dies haben bereits 176.708 Personen im Bundesland getan. Sobald man mit der Impfung an die Reihe kommt, wird man vom Roten Kreuz benachrichtigt und aufgefordert, einen Termin zu buchen. Die Benachrichtigung kann per SMS oder E-Mail stattfinden und enthält immer einen persönlichen TAN-Code, mit dem die Onlineterminbuchung durchgeführt werden kann.