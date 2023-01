Tausende Besucher beim großen Perchtenlauf in Altenmarkt

Wenn das Gute über das Böse siegt: Bis zu 15.000 Besucher bestaunten am Dreikönigstag Schön- und Schiachperchten und andere symbolträchtige Figuren beim großen Perchtenlauf im Pongau. "An Fried, an Reim und an G'sund", heißt es traditionell zu Jahresbeginn.

Es könnte hoffnungsvoller nicht sein in dieser Zeit der Krisen: Letztlich behauptet sich das Gute über das Böse. Nichts anderes verkörpert der Pongauer Perchtenlauf, der am Sonntag bis zu 15.000 Menschen nach Altenmarkt lockte. Die Dämonen der Nacht und der Finsternis, der Kälte und des Bösen werden von immer stärker werdendem Licht, von der Wärme des Guten erfolgreich zurückgedrängt. Die Sehnsucht nach Glück und Harmonie ist ein ewiger Kampf auf Leben und Tod - und immer wieder werden ...