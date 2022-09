Tausende Besucher beim Heu-Art-Fest in St. Martin am Tennengebirge

Das ganze Dorf bot am Sonntag eine Bühne für das Lammertaler Heu-Art-Fest - und das Wetter spielte perfekt mit. Zum 20. Mal fand der einzigartige und weltweit größte Heufiguren-Umzug nun statt. Rund 500 Teilnehmende und etwa 6000 Besucher wurden beim großen Fest am Sonntag gezählt. Dazu gab es an den Ständen viel Handwerk zu bestaunen. Zum 20. Mal wurde das Heu-Art-Fest durchgeführt. Die Orte im Lammertal wechseln sich Jahr für Jahr mit der Organisation und Austragung ab. Dieses Mal war St. Martin am Tennengebirge an der Reihe. Aus Heu wurde dazu eine große Geburtstagstorte zum 20-Jahr-Jubiläum gebastelt. Um 15 Uhr werden die Sieger prämiert.