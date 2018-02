Tausende Blumen reisen zum Opernball nach Wien

Der Opernball ist eine Wiener Institution. Doch auch Salzburg leistet einen Beitrag: Junge Tänzer eröffnen, eine Kunstgärtnerei schmückt die Logen. Und ein Salzburger verspricht guten Schlaf - mit einem neuen Getränk.

In der Kunstgärtnerei Doll in Salzburg-Nonntal versinken 30 Mitarbeiter geradezu in einem Blumenmeer. Aus 30.000 Ranunkeln, 10.000 Eukalyptuszweigen und 5000 Wachsblumen arrangieren sie Hochzeitskränze. Denn "Hochzeit des Figaro" ist das Motto des diesjährigen Opernballs kommenden Donnerstag in Wien.

Bei den Kränzen dominieren Weiß, Creme, Orange und Pink