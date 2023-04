Tausende Enten werden heuer in Seekirchen erstmals wieder "ausgewildert"

Josef Wimmer mit einem Teil der Enten, die am 7. Mai beim Entenrace des Lions Clubs an den Start gehen.

Es werden nur rund 20 Minuten sein, die die Qietschenten am 7. Mai in freier Wildbahn verbringen werden. Aber die werden entscheidend sein. Denn so lange dauert es in etwa, bis die knallgelben Kunststofftiere beim Lions-Club-Entenrace auf der Fischach die Strecke vom Brückenstüberl bis zum Lidl-Parkplatz zurücklegen werden. Der Start um 11 Uhr erfolgt gemeinsam - aus der Schaufel eines Radladers, der die Tiere in das Gewässer kippt. Jedes trägt eine Startnummer - die schnellste Ente bzw. der Besitzer oder ...