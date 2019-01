Die Katschberg Straße (B99) soll am Dienstag von 8 bis 16.30 Uhr geöffnet werden.

"Die Gäste werden schön langsam nervös", hieß es am Montag aus dem einzigen Lebensmittelgeschäft in Obertauern. Nachdem am Sonntag die Katschberg-Straße (B99) für einige Stunden geöffnet war, blieb die Verbindung wegen der akuten Lawinengefahr am Montag den ganzen Tag geschlossen.