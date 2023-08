Tausende Kilometer entfernte Anlagebetrüger entlockten Flachgauer 21.000 Euro

Ein 18-Jähriger aus Elsbethen wurde durch einen Betrug mithilfe von Kryptowährungen um einen großen Geldbetrag erleichtert. Die Tatverdächtigen wurden nun ausgeforscht - sie sitzen in Nigeria.

Zwei Nigerianer stehen im Verdacht, Ende März einen 18-Jährigen aus Elsbethen über eine Social-Media-Plattform kontaktiert und ihn zum Kauf von Bitcoins bewogen zu haben. Diese Bitcoins wurden vom Opfer direkt an das Wallet (Bitcoin-Konto) der Tatverdächtigen transferiert. Es wurden hohe Gewinnaussichten in den Raum gestellt, welche das Opfer zum Transfer weiterer Kryptowährungen verleiteten.

Bemerkt wurde der Betrug, als der 18-Jährige sich von seiner Mutter weitere 5000 Euro ausleihen wollte - sie erstatteten Anfang April Anzeige. Insgesamt überwies der Mann 21.000 Euro in Form von Kryptowährungen an die mutmaßlichen Täter. Die Beamten forschten anhand der Bitcoin-Adressen und Wallets zwei in Nigeria aufhältige Männer im Alter von 22 und 28 Jahren aus.