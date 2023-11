Tausende junge Leute holten sich Berufsinfo

211 Aussteller und über 30.000 Besucherinnen und Besucher: Im Messezentrum Salzburg stand von 23. bis 26. November zum 33. Mal Berufsinformation im Fokus.

Zur BIM Berufsinfo-Messe, die heuer erstmals gemeinsam mit den Wettbewerben rund um die Austrian Skills und der Best-Messe für Berufe und Studium stattfand, strömten auch heuer wieder busweise Interessierte. Aus ganz Salzburg bis nach Niederösterreich und dem angrenzenden Bayern erreichten Schüler das Messezentrum in Liefering; so auch die Burschen der Mittelschule Piding/Anger. "Meine Schüler sind erst 13, 14 Jahre alt. Da ist die Begeisterungsfähigkeit groß. Man kann sich gar nicht früh genug für einen Beruf interessieren", sagt Lehrerin Gertraud Neunzig.

Branchenmäßig aufgeteilt hatten alle BIM-Besucher eine leichte Orientierung. "80 Prozent der Aussteller, wie Schulen, Innungen, Firmen, kommen jährlich", sagt Projektleiterin Christina Rieder vom Messezentrum. Ein großes Augenmerk lag auch heuer auf den Lehrberufen. Die Aussteller legten sich wieder besonders ins Zeug, um potenzielle Nachwuchskräfte auf sich aufmerksam zu machen. Die jungen Leute schnupperten in neue Terrains und durften Melken, Holzhobeln, Töpfern, Schweißen und vieles mehr ausprobieren.

Besonders fesselnd gestaltete sich das Rahmenprogramm, das sich rund um das wichtige Thema Bewerbung drehte. Die Jugendlichen lauschten gespannt den inspirierenden Vorträgen zu verschiedenen Themen, darunter die Entdeckung und Nutzung eigener Stärken, die ersten Schritte auf dem Weg zum Traumjob, Einblicke in Ausbildungen bei der Caritas, im Bereich Sonnenschutztechnik oder bei der Bundeswehr. Außerdem wurden Möglichkeiten erörtert, wie man in seinem Beruf Spitzenleistungen erbringen und vielleicht sogar Weltmeister werden kann. Zwischendurch brachten Modenschauen und musikalische Darbietungen eine unterhaltsame Abwechslung in das Rahmenprogramm.

Kritischer Blick in der Bewerbungsstraße

Wer schon einen Schritt weiter war, konnte in der Bewerbungsstraße seine eigenen Bewerbungsunterlagen einem kritischen Blick unterziehen. Hier wurden wertvolle Tipps und Tricks von Experten gegeben, um im Bewerbungsprozess besonders positiv aufzufallen und aus anderen Bewerbern hervorzustechen. Zusätzlich gab es in einem interaktiven Bewerbungsportal individuelle Checklisten und Leitfäden, die im Bewerbungsprozess oder aber auch bei Gehaltsverhandlungen wichtig sein könnten.

Nach einem kurzen Upstyling mit Haaren und dezentem Make-up ging es direkt weiter an den nächsten Stand, um ein professionelles Bewerbungsfoto anfertigen zu lassen. Die Bewerbungsstraße wurde am Freitagnachmittag und samstags den ganzen Tag angeboten und mit regem Interesse genutzt.

Schüler, die sich am Anfang ihres Orientierungsprozess befanden, hatten die Möglichkeit, direkt am Eingang einen Interessenstest durchzuführen. Die Auswertung lieferte ihnen wertvolle Anhaltspunkte und sie konnten sich im Anschluss, in den gut beschilderten Bereichen der Halle über verschiedene Bildungsmöglichkeiten informieren und sich mit den entsprechenden Unternehmen austauschen.



Viel positives Feedback kam auch von den Ausstellern

Herr Skriwan, Lehrlingsausbildung Leitung, Digital Elektronik GmbH: "Am Donnerstag hatten wir bereits die ersten Bewerbungen für Schnupper- und Ferialpraktika. Heute, am Sonntag in der Früh" war schon jemand da und hat sich bei uns beworben für eine Lehre. Den schau ich mir nächste Woche gleich an. Insgesamt ist das Resümee: Wir waren sehr erfolgreich."

Frau Huber-Krimpelstätter, Direktorin hak:zwei: "Wir sind sehr zufrieden, vor allem auch mit dem Samstag. Es waren eine Vielzahl an Besucherinnen und Besucher da und wir waren vor allem von der Qualität der Gespräche angetan. Das heißt, es waren sehr, sehr viele Nachfragen, speziell für unsere Schulformen."

Herr Kirchlechner, Technischer Leiter, Die Offset: "Die BIM ist eine wirklich tolle Plattform um Jugendliche abzuholen in ihrer Entwicklung. Hier können wir uns perfekt darstellen. Unser Ziel ist es, den Lehrberuf wieder attraktiver zu gestalten. Der Samstag ist für uns der interessanteste Tag, da die Schüler mit ihren Eltern kommen und wir mit ihnen tiefgründige Gespräche über unsere Ausbildungsberufe führen können."