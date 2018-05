Tausende Plastikenten schwammen in der Fischach

Der Großteil des Reinerlöses kommt karitativen Vereinen in Seekirchen, Henndorf und Eugendorf zu Gute.

Über einen überwältigenden Ansturm konnte sich der Lions Club Seekirchen am Sonntag bei seinem ersten karitativen Entenrennen freuen. 4200 quietschgelbe Plastikenten mit Startnummern konnten im Vorfeld um fünf Euro pro Stück online gekauft werden. Am Sonntag beim Start wurden alle Enten auf einmal in die Fischach geleert und landeten im Ziel der Reihe nach in der "Entenfalle". Die ersten 100 Enten bringen ihren Besitzern Preise ein (mehr auf www.entenrace.at). Doch es gibt auch weitere Gewinner: Der Großteil des Reinerlöses kommt dem Verein Rolling Home zugute, der mit dem Geld Wochenendausflüge mit Rollstuhlkindern unternehmen wird. Zudem werden andere Vereine in der Region unterstützt. Lions-Club-Präsident Oskar Kern (r. unten, mit "Entenfalle") zeigte sich hochzufrieden mit der gelungenen Premiere. Bild oben: Vivien und Tobias mit vier der Enten.

(SN)